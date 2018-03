Domani, 8 marzo, l’ormai celebre camper della Polizia di Stato, già protagonista a Palermo di numerose iniziative ricadenti nell’ambito del progetto “Questo non è amore”, stazionerà in piazza Bologni.

PALERMO -

L’8 marzo, giorno in cui tutto il mondo celebra la donna e se ne ricordano le conquiste sociali, è l’ennesima occasione per ricordare a tutti anche le inaccettabili violenze ed i soprusi che le donne, ancora, subiscono e di come, spesso, lo facciano in modo silente.

Proprio per rompere questo isolamento ed il dolore delle vittime di violenza di genere, la Polizia di Stato di Palermo ha scelto di stare vicina alle donne con la campagna “…questo non è amore” che, a Piazza Bologni celebrerà l’ennesima tappa della campagna partita ormai due estati orsono.

Anche in questo caso, come negli incontri precedenti, sarà posizionato un camper della Polizia di Stato ed offerto il supporto di un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza composta di donne e formata da personale di Polizia specializzato e da rappresentanti dei centri antiviolenza.