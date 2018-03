Non è rimasto che accertare il decesso di Alessandro Damasco, trentaseienne palermitano giunto stamattina all'ospedale Cervello: "E' stato trasportato al pronto soccorso da alcuni parenti - spiegano dall'azienda sanitaria di via Trabucco -. L'uomo era già in arresto cardiaco per folgorazione da scarica elettrica". I medici hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo è caduto nel vuoto.In base a quanto ricostruito dalla polizia, il giovane si era introdotto insieme a due familiari, un uomo e una donna, nei capannoni dell'ex cementificio Sicomed, che si trova tra la via Parrini e fondo Gallo. Si tratta di un'area sotto sequestro da tempo, spesso meta di chi è in cerca di ferro e rame."Gli esperti hanno infatti effettuato le dovute verifiche dopo la segnalazione arrivata dalla questura - precisano dall'Enel - ed hanno rilevato i segni di effrazione sulla cabina, un'infrastruttura attualmente attiva perché inserita nella rete di distribuzione. Nel dettaglio, la cabina è stata aperta, una delle porte che ne assicurava la chiusura è stata portata via. I nostri tecnici resteranno sul posto per la messa in sicurezza dell'area, la cabina dovrà ovviamente essere chiusa per evitare qualunque rischio".