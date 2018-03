Lo stanno già derubricando come. Accrescendo così, ancora un po’, la propria distanza dalla gente. Che ha sempre votato per convinzione, per tradizione o per protesta, al netto – si intende – della fede nella clientela. Ma i partiti tradizionali e i loro dirigenti sembra non abbiano ancora compreso l’errore. Fatale, come si è rivelato in queste Politiche che segnano una cesura. Una di quelle rotture a metà tra i tempi e i fatti, che segnano i confini di un periodo.Eppure sembra che i partiti non l’abbiano ancora capito. Bollando il successo del Movimento cinque stelle – incredibile nelle dimensioni, in Sicilia – come il frutto semplicemente del malessere sociale, della povertà e magari, già che ci siamo, dell’incultura o dei social network.. Mentre la gente, ai margini della politica sta spingendo, lentamente, proprio quei partiti. Che in qualche caso cercano di inseguire i tempi come quegli uomini non più giovani che puntano, quantomeno, ad apparire “giovanili”.In Sicilia più che in altre parti. E non solo perché il “boom” pentastellato ha raggiunto dimensioni storiche: sono 54 i seggi conquistati sui 77 totali assegnati alla Sicilia. Ma anche perché quei partiti lì, quelli tradizionali, si erano illusi dopo le elezioni regionali che in fondo il pericolo fosse stato scampato. Che la marea grillina si stesse ritirando, o quantomeno arrestando, lasciando nuovamente i protagonisti di ieri, dove erano sempre stati.Errore, errore madornale – anche per chi informa, nessuno può sottrarsi – non leggere nel risultato del Movimento cinque stelle, pochi mesi fa,. Errore gravissimo non comprendere che in fondo, tra Sicilia e Roma sarebbe cambiato molto, nonostante le cose fossero le stesse. Certo, a novembre la scelta del candidato governatore del centrodestraha garantito autorevolezza e onestà sufficienti per sbarrare l’accesso dia Palazzo d’Orleans. Ma i partiti avrebbero dovuto comprendere che pochi mesi dopo la legge elettorale per le Politiche avrebbe cambiato tutto. Se si fosse votato a Roma – si ragiona ai limiti dell’assurdo, ovviamente – con la stessa legge siciliana, ci sarebbe oggi un premier di destra. E avrebbe ancora una volta assolto e ringalluzzito politici e partiti che ormai sembra abbiano poco da dire.. Ricominciando come se nulla fosse accaduto, con le vecchie pratiche, le solite campagne acquisti, le solite scelte compiute nei Palazzi, le solite logiche familistiche calate dentro le forze politiche, le solite facce. Le stesse forze, per intenderci, che non arrivano più ai poveri veri, a chi sta ai margini, nelle periferie. Che puntano il dito contro chi “alimenta la paura”,. E che la “politica tradizionale” a quella paura non ha risposto con nessuna credibile rassicurazione.Il “malessere sociale” che ha moltiplicato i consensi dei grillini al Sud. I voti che ne sono il frutto, non sono voti di protesta, in molti casi. Perché il voto di protesta, a guardar bene, non esiste. Sono, quelli, voti politici. Genuinamente politici. Eccolo, l’errore dei partiti. Che hanno visto i loro “big”, dal lungo curriculum e dal prestigioso pedigree, cadere uno dopo l’altro, nelle sfide con “perfetti sconosciuti”, senza “nè arte né parte”, commentava qualcuno di loro. Gente che non ha mai amministrato, guidato, diretto.Appunto.I partiti tradizionali hanno sottovalutato proprio questo. Che la povertà, il malessere sociale, la rabbia sfogata dentro un’urna sotto forma di “ics”,E la risposta è stata chiara. In Sicilia, chiarissima.È la stessa rabbia che ha affossato un, tra le liti delle correnti, i renziani e i non renziani, le goffe danze tra il sostegno diretto ai governi di Crocetta a le demonizzazione delle stesse giunte, i tentativi spesso falliti di nascondere l’ipocrisia del proprio trasformismo.È la rabbia – che è politica - che ha: per tanti, evidentemente, solo un’altra faccia di quel mondo (per carità, basta con la casta) rappresentato dal renzismo e dal Pd.Quel mondo dei professionisti della politica che non rappresenterebbero un male in sé, se non riducessero la propria arte, solo per fare un esempio legato alle recenti vicende, in un, su cui piazzare magari gente mai vista in Sicilia.È la stessa rabbia – che ha una natura politica - che ha spinto fuori dal parlamento nazionaleche si cimentavano nei collegi uninominali: presidenti dell’Ars, europarlamentari, assessori regionali, deputati uscenti. Tutti sconfitti. Un 28-0 che ha il sapore di una rivincita storica, di un capovolgimento del mondo a 17 anni dal 61-0 berlusco-cuffariano. Una sconfitta dovuta probabilmente anche al fatto che lì, dove si confida ancora nelle ormai appannate capacità di un logoro e stanco leader, hanno provato a raccontare la storia del “rinnovamento” seguendo il filo delle dinastie. “Ecco i giovani di Forza Italia” raccontano da qualche mese. Sperando che nessuno si accorga che nel frattempo erano statiE ancora parlano di “protesta”, confidando nel fatto che chi protesta, prima o poi si stancherà di farlo. E non potendo accettare il fatto che possa esistereNonostante gli scandali che non hanno risparmiato il Movimento, nonostante le sue contraddizioni, le sue opacità, i toni in qualche caso violenti, il giustizialismo portato fino ai limiti del diritto, le commistioni tra pubblico (il gioco democratico) e il privato (la società che ne è alla guida), le oscillazioni a volte politicamente sospette.. E un segno, illuminante, insieme al ciclone Cinquestelle, è la crescita della Lega nell’Isola . Qui dove la politica che teme gli effetti elettorali del malessere, della povertà, della rabbia di cui è anche responsabile per incapacità o malafede, è riuscita a far attecchire persino chi sputava contro il meridionale.Nell’attesa di conoscere la parabola leghista, intanto, la Sicilia è dei Cinquestelle. Ai quali adesso si chiede di dimostrare di essere in grado di fare. Di non essere, come dicono gli altri, solo protesta. Di far fruttare, in atti concreti, la politica che è dentro l’antipolitica.. La stessa gente che si stancherà anche di loro, se non vedrà seguire i fatti alle parole. Se vedrà tradita ancora una volta quella fiducia che qualcuno si ostina ancora a definire "protesta".