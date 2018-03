Gli schianti si sono verificati in corso Tukory, all'altezza del civico 185 e in corso Alberto Amedeo, nei pressi di via Ievolella.Sono intervenuti i sanitari del 118 per trasportare gli automobilisti al pronto soccorso, le loro condizioni non sono preoccupanti.Forti rallentamenti alla circolazione, poi ripristinata normalmente quando i mezzi sono stati rimossi dalle carreggiate.