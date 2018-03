Tragico schianto di un'auto contro un palo della luce. Un ragazzo di 20 anni di Lanusei è morto nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 sulla circonvallazione sud del paese, nei pressi del liceo artistico. Il giovane che era al volante è morto sul colpo mentre il coetaneo che viaggiava con lui è rimasto ferito. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della vettura che ha finito la sua corsa contro un palo della luce.Per il 20enne non c'è stato nulla da fare. Ferito il passeggero, ora ricoverato all'ospedale di Lanusei: le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto i medici del 118 e la polizia stradale per i rilievi.