Altro che mimose e bigliettini per l’8 marzo, ecco dove passare la festa della donna:

-Le strade di Palermo si riempiranno di persone nel nome dell'autodeterminazione e contro ogni forma di violenza di genere: il grande corteo cittadino "per un 8 marzo di lotta", organizzato dall'associazione Non Una di Meno e dall'Assemblea contro la Violenza Maschile sulle Donne, prenderà il via alle 16.30 da piazza Verdi.-In occasione della giornata della donna due musei siciliani accoglieranno le visitatrici con un biglietto ridotto: il Museo Diocesano di Palermo, dalle 9:30 alle 13:30, al costo di soli 2 euro e il Museo Diocesano e del Codex di Rossano, in provincia di Messina, dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:00, al costo di 3 euro.- Fotografia "al femminile": al Magneti Cowork di Palermo inaugura, infatti, la mostra "SubStantia" di Emanuele Averna e Alberto Tudisca: otto scatti in bianco e nero interagiscono con i suoni dando vita a un'esperienza che fa luce e critica la spersonalizzazione della donna (aperta dall'8 al 31 marzo).-Il Teatro "L'Idea" di Sambuca di Sicilia festeggia le donne con "Lysistrata", rivisitazione della celebre commedia di Aristofane delle registe Valentina Ferrante e Micaela De Grandi della Compagnia Banned Theatre di Catania.-Un concerto tutto al femminile è la proposta del Cantunera fucina culturale di Palermo: "La donna è mobile" vede protagoniste Sara Cappello, Federica Sardella e Adele Mazzi (ticket 10 euro).- Ai golosi è dedicata la "Festa del Cioccolato" che in occasione della Giornata della Donna fa tappa a Capo d'Orlando, prima giornata di un intero weekend di degustazioni, laboratori e musica (dall'8 all'11 marzo).