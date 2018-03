La prima cosa a cui hanno pensato i passeggeri del volo Palermo–Roma, partito questa mattina da Punta Raisi, è stata l’esplosione di un motore. Il panico scoppiato a bordo è stato subito fermato dall’intervento del comandante, che ha spiegato che un’ala era stata appena colpita da un fulmine.a raccontare la disavventura è Sergio Marcianò, uno dei passeggeri del volo partito poco dopo mezzogiorno e diretto a Roma, con la voce ancora attraversata dall’emozione. “Dopo venti minuti di volo è arrivato il mal tempo e l’aereo ha iniziato a ballare fino a che non ci sono stati un tonfo, come un’esplosione, e un lampo di luce”. I passeggeri hanno pensato all’esplosione di un motore e hanno iniziato ad agitarsi per la paura.“Il pilota ha subito comunicato con i passeggeri – racconta Marcianò – e ha spiegato che l’ala dell’aereo era stata colpita da un fulmine”. Un evento meno raro di quello che si crede, e che normalmente non viene avvertito dai passeggeri a bordo: “Il comandante ci ha spiegato che non era successo nulla e che il volo sarebbe andato avanti come previsto – conferma Marcianò – ma è stata lo stesso un’esperienza devastante”.