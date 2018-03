Purtroppo è ormai una certezza che la federazione dei Verdi non avrà alcun rappresentante in Parlamento, ma, ad ogni modo voglio continuare ad appoggiare i temi proposti, poiché a me non interessa stare nel gruppo vincente ma mi interessano temi e la tenacia di coloro che vogliono realizzarli". Lo scrive su Facebook Claudia Mannino, ex deputata del Movimento cinque stelle e capolista di Insieme per la Camera nel collegio di Palermo. La lista non ha superato la soglia di sbarramento per l'ingresso a Montecitorio. "

Per tale ragione le mie battaglie sui temi in difesa dell'ambiente, andranno avanti restando convinta che ricostruendo un senso di comunità riusciremo a continuare a portare a casa risultati concreti - conclude Mannino -.

Il mio faro resta sempre l’articolo 9 della nostra Carta Costituzionale".

PALERMO - "Questa legge elettorale è davvero pessima.