Ho sentito tanti apprezzamenti da ambienti che non sono vicini a noi, che hanno detto 'mettiamoli alla prova'. Bene io accolgo senza polemica e senza fraintendimenti questi apprezzamenti, dobbiamo essere aperti, inclusivi", aggiunge Di Maio con chiaro riferimento alle parole arrivati prima da Confindustria e poi da Sergio Marchionne nei riguardi del M5s.

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI) - "Le coalizioni non hanno i numeri per governare. La coalizione di centrodestra non è una coalizione, ieri Salvini diceva che doveva avere l'incarico e oggi Berlusconi dice che è lui il leader. E' successo quello che avevamo detto, che questi si sfaldavano la sera dopo le elezioni.". Lo afferma Luigi Di Maio da Pomigliano d'Arco.Poi lo sguardo ai prossimi giorni: "Faremo tutti i passaggi istituzionali necessari per andare al governo, noi vogliamo andare a Palazzo Chigi perché abbiamo le mani libere per fare le cose giuste e non per farci i selfie. Il nostro impianto democratico dimostra che puoi fare anche una legge elettorale contro qualcuno - prosegue - ma se il popolo vuole quella forza vince sempre. Sento sulle mie spalle tutta la responsabilità di non tradire la fiducia del Paese, per me i minuti stanno passando come giorni per quanto sono intensi". E ancora: "Se vogliono passare il tempo a dire che il M5s vince perché promette il reddito di cittadinanza i commentatori sbaglieranno ancora una volta e si ritroveranno il M5S al 35%". E quindi Di Maio si rivolge alla folla che è in piazza e sottolinea: "Nulla è impossibile se ci crediamo, io sento davvero che è cominciata la Terza Repubblica, ed è la vostra Repubblica. Non siamo superuomini, stateci vicini e riusciremo a entrare al governo".