Sanlorenzo Mercato rende omaggio alle donne per la loro festa. In programma diverse iniziative, tra piatti speciali, musica e promozioni, rigorosamente al femminile, che si snodano lungo tutta la settimana.Numerosi gli appuntamenti musicali: dal consueto aperitivo musicale del mercoledì con Antonio Furceri alla notte brasiliana di giovedì 8 marzo con Valeria Milazzo e la sua band, passando al rock alternativo dei 12BBR di venerdì 9 marzo.Per finire, domenica 11 l’attesa semifinale di “Canto al Mercato”, il primo contest musicale di Sanlorenzo.Dolce e salato, ciascuna bottega propone il suo piatto speciale, rigorosamente “giallo”: dalle classiche torte mimosa della Pasticceria ai cupcake mimosa del Forno, dalle pappardelle mimosa con zucchine, cacio, guanciale e zafferano del Pastificio, agli involtini di pesce spada al limone della Pescheria.Dalle 19 alle 22, tutte le donne che presentano la Carta Mercato alle casse dell’info-point avranno diritto ad uno sconto del 30% su due pietanze a scelta tra le pietanze “gialle”, ovvero i piatti speciali ideati per l'occasione e su una bevanda, lo speciale cocktail mimosa.L'8 marzo sarà poi una serata da poter vivere con le amiche in Osteria con una cena speciale pensata ad hoc solo per l'occasione.