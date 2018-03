Avvenimenti previsti per giovedì 8 marzo in Sicilia.1) CATANIA - Ospedale Garibaldi Nesima, aula 'Di Maggio', ore 09:00 Convegno dal titolo 'Oltre l'Otto Marzo - Giornata Internazionale delle Donne', organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità Fials - Informazione Donna con l'associazione nazionale antimafia "Alfredo Agosta", l'Arnas Garibaldi e l'Aou Policlinico - Vittorio Emanuele. Partecipa, tra gli altri, il Commissario straordinario dell'Arnas Garibaldi Giorgio Santonocito.2) PALERMO - Palazzo delle Aquile e teatro Rouge et Noir, ore 09:00 Iniziative organizzate dalla Cgil e dall'Anpi Sicilia con Spi, Flc regionali e Udi Palermo per celebrare l'8 marzo: "Le donne fanno la Repubblica". Si parlerà di Il ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica e per l'affermazione della democrazia; le donne come motore dell'antifascismo e di una battaglia per i diritti ancora non conclusa.3) CATANIA - Cgil, sala Russo, Via Crociferi 40, ore 09:30 Incontro, organizzato dal sindacato in occasione dell'8 Marzo, dal titolo '#Cèdafare quarant'anni di lotte e conquiste-legge n.194'. Partecipa, tra gli altri, Serafina Strano, la dottoressa violentata nel settembre dello scorso anno durante un turno di lavoro nella guardia medica di Trecastagni.4) PALERMO - Palazzo d'Orleans, sala Alessi, ore 10:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e i componenti del governo incontrano i giornalisti per illustrare l'attività dell'esecutivo nei primi cento giorni di vita della giunta.5) TAORMINA (ME) - Ospedale San Vincenzo, cappella, ore 10:00 Conferenza stampa del progetto dalle Fondazione Fiumare d'Arte 'Bandiere di vita: il valore dell'essere', riguardante una installazione permanente di centinaia di bandiere quadro realizzate da oltre 3.000 studenti del comtpernsio ionico-etneo. Partecipa, tra gli altri, il presidente della Fondazione Antonio Presti.6) AGRIGENTO - Piazza Vittorio Emanuele, ore 10:00 Tappa del truck della campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo 'Una vita da social, che riceve in visita una rappresentanza dell'Istituto Rita Levi Montalcini, dell'Istituto comprensivo Agrigento Centro e del liceo classico Empedocle.7) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 12:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci riceve in visita ufficiale il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli Mary Ellen Countryman, accompagnata dall'ufficiale per gli Affari politici del consolato Dana Murray.8) PALERMO - Blue Brass, Ridotto dello Spasimo, ore 15:30 Masterclass con un sound Tejano della band Max Baca & Los Texmaniacs, organizzata dal Brass Group e dal Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli.9) ACIREALE (CT) - Ospedale Santa Marta e Santa Venera, ore 16:00 L'Asp di Catania presenta il progetto 'Codice rosa', un percorso dedicato alle vittime di violenza, in occasione della Giornata internazionale della donna. Partecipa, tra gli altri, il direttore dell'Asp etnea Giuseppe Giammanco.10) CATANIA - Ikea, ore 17:30 Seminario, organizzato in occasione dell'8 Marzo, dal titolo 'Tecniche di autodifesa femminile'. Collabora la Polizia di Stato.11) CATANIA - Università, Rettorato, aula magna, ore 18:00 LA Fondazione 'Città invisibile' consegna tre premi ad altrettante donne che si sono distinte per l'impegno etico e culturale in ambito nazionale ed europeo: Anna Galatolo, moglie del pm Nino Di Matteo, la giornalista Anna Vinci la poetessa ed imprenditrice Josephine Pace.12) CATANIA - Mohd, Viale Africa 50, ore 19:00 Terza edizione di Mohd @ South, in cui, in occasione della Festa della Donna, vengono presentate opere realizzate da designer emergenti siciliani.