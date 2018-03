"Il nostro sindacato rappresenta tantissime donne - spiega il segretario regionale Mimma Calabrò - ed era ormai indispensabile fornire alle nostre iscritte gli strumenti necessari per tutelare la propria vita personale e familiare. Esistono, purtroppo, casi di violenza fisica e psicologica. Le donne, d'ora in poi, potranno contare sul sostegno del sindacato, mai venuto meno, e usufruire dei consigli di un legale. Il percorso di denuncia è spesso doloroso. Le donne della Fisascat non lo affronteranno da sole. Non solo assistenza a tutte le lavoratrici, ma anche un'azione di sensibilizzazione. Troppo spesso emergono casi di discriminazioni salariali e di carriera tra uomo e donna. Abbiamo scelto l'8 marzo per inaugurare lo sportello legale - prosegue Calabrò - e per dire che il sindacato sarà presente ogni qualvolta ce ne sarà bisogno. Occorre tenere a mente tutti i giorni le difficoltà che le donne sono costrette ad affrontare. Occorre andare oltre le mimose e i simboli, pur necessari, attivando iniziative concrete. Nessun trattamento di favore, ma parità di diritti e doveri".

Per informazioni è possibile chiamare dal lunedì al venerdì al numero 0916254406.

spesso poco consapevoli dei propri diritti. - aggiunge l'avvocato Maria Gabriella Scimè - Con l’aiuto della Fisascat Cisl metterò a disposizione la mia professionalità per far capire alle donne che non bisogna accettare le situazioni ma denunciarle”.9.00 presso la sede della Fisascat Cisl Pa Tp sita in Palermo in via XX Settembre n.67.