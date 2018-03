Giovedì 8 marzo alle ore 19:00 al Rouge et Noir della mostra di acrilici su tela di Gianni Allegra dal titolo "Cuori scanazzati". Un'esposizione di una dozzina di pezzi - inediti per la maggior parte - incentrati sul tema dell'amore sacro e profano. Cuori scanazzati, appunto. Donne svestite da ogni pregiudizio. Maschi un po' impacciati: un involontario omaggio all'8 marzo. Gianni Allegra è un pittore, illustratore e autore satirico. Le sue prime opere compaiono sulla rivista "I Siciliani". In seguito collabora con il quotidiano palermitano L'Ora per poi approdare, nel 1985, alle riviste nazionali Comix, Linus, L'Unità, e dal 1989 su Avvenimenti e soprattutto Cuore e poi su Tango e Smemoranda. Dal 1999, fino al 2017, ha disegnato quotidianamente la vignetta per le pagine della cronaca di Palermo del quotidiano La Repubblica. La sua vasta produzione satirica è raccolta in sei libri (“I gattopardi”, 1991; “La prima repubblica non si scorda mai”, 1995; “Centonove vignette”, 1996; “Poveri ma brutti”, 1998; “Lo statuto dei disoccupati”, 2000, “L’isola di Cuffaro”, 2004) ed nel Cd-rom “Contro la mafia a vignette”, 1999, con il quale ha vinto il premio per la satira politica “Pino Zac” a Forte dei Marmi. Per info o proposte rougeetnoircinebistrot@gmail.com o su facebook alla pagina Cinema Rouge et Noir Piazza Verdi, 8 - Palermo 091324651