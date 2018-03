Purtroppo i siciliani in passato hanno dovuto fare i conti con demagogiche promesse e comparsate in tv. Nello Musumeci e i suoi assessori, invece, parlano con i fatti, cioè i numerosi provvedimenti di buon governo già adottati. E l'attuale governo regionale ha pure altre qualità sconosciute al predecessore: l'umiltà di chi sa di non avere la bacchetta magica e il realismo con il quale sottolinea che molto resta ancora da fare per risollevare la Sicilia".

In soli cento giorni non era mai successo che un governo mettesse in circolo oltre 700 milioni di euro. Dopo 5 anni di disastri, proclami e finte rivoluzioni, Nello Musumeci sta tirando fuori dalla palude la Sicilia. Non sarà facile, ma siamo sulla strada giusta". A dichiararlo è Domenico Bonanno, componente dell’assemblea regionale di #DiventeràBellissima e tra i responsabili del nascente movimento giovanile.Un segnale importante questo anche con riferimento all’esito delle elezioni politiche. Il popolo chiede risposte, sobrietà e buon governo. Tocca a noi continuare lungo questo percorso di trasparenza, concretezza e buona politica, unico argine al populismo e alla demagogia. I giovani hanno piena fiducia nel Presidente Musumeci e nel progetto di Diventerà Bellissima" conclude Bonanno "pilastri per la costruzione di un centrodestra sempre più forte e di un progetto politico credibile, in grado di convincere con i fatti, quanti hanno votato m5s e quanti non si sono recati alle urne, che la buona Politica esiste ed è l’unico rimedio alla cattiva politica che per troppi anni ha avuto la meglio"."Il governo Musumeci al primo giro di boa conferma che siamo passati dagli annunci ai fatti. In soli cento giorni sono stati rimessi in circolo oltre 700 milioni di euro e la maggioranza è compatta e senza voltagabbana - afferma -."Appaiono paradossali, pertanto, le accuse del Pd e dei grillini, i quali rispettivamente hanno sostenuto il fallimentare governo Crocetta e gli hanno fatto opposizione solo a parole e non nei fatti".