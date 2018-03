PALERMO - Un corteo di donne sfila per le strade del centro storico di Palermo in occasione della manifestazione indetta dall'Assemblea contro la violenza maschile sulle donne, in linea con lo sciopero globale delle donne. Ieri le studentesse medie e universitarie della città hanno manifestato solidarietà a quante oggi hanno deciso di incrociare le braccia e aderire alla manifestazione. Studentesse, lavoratrici, precarie, disoccupate si ritrovano dietro lo striscione su cui campeggia la scritta "8 marzo-Sciopero globale delle Donne" intonando cori come "Il corpo delle donne non si tocca, lo difenderemo con la lotta!", "Lo stupratore non è un malato ma il figlio sano del patriarcato", "A casa, a lavoro oggi non ci stiamo. Scioperiamo, scioperiamo!". "Una manifestazione che ha guardato non solo alle donne ma a tutte le categorie considerate subalterne e si configura come momento che mira alla trasformazione dell'attualità" afferma Noemi Di Mauro dell'Assemblea contro la violenza maschile sulle donne.(ANSA).