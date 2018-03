PALERMO - "Con il mio assessore ai Beni culturali parlo della Valle dei templi o dell'arte sacra, il professor Sgarbi è un uomo politico che ha la sua autonomia. Io non sono la badante di Sgarbi. Ognuno dice quello che dice e se ne assume la responsabilità". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle parole di Vittorio Sgarbi contro il M5S ma anche contro il Sud dove, per Sgarbi, avrebbe vinto il voto di protesta. "Quelli che ha avuto il M5s - aveva detto Sgarbi - non sono voti veri, sono voti di protesta di una parte d'Italia non produttiva che aspetta il reddito di cittadinanza".(ANSA).