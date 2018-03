PALERMO - Un magazzino abusivo dove erano conservati 150 chili di pesce e carne in cattivo stato di conservazione è stato sequestrato a Palermo dai carabinieri del Nas durante controlli nel mercato di Ballarò.Gli alimenti sono stati distrutti su ordine del magistrato. Il deposito era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica. I militari hanno anche scoperto un laboratorio per il confezionamento di cibi, privo di licenza, il cui titolare, Luigi Puccio, 29 anni, è stato arrestato con l'accusa di furto di energia elettrica e commercializzazione di prodotti alimentari in pessimo stato. L'arresto è stato convalidato dal giudice e Puccio è stato rimesso in libertà. (ANSA).