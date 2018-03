E dire che, in un passato non troppo lontano, scelte definite pluraliste e di apparente sostegno esterno - quale appunto fu la deficitaria esperienza di Grande Sud ideata dallo stesso Gianfranco Micciché - sono costate a Forza Italia e al Centro Destra in genere, il Governo della Sicilia.

Però né allora, né oggi alcuno al riguardo ha parlato o parla di tradimento'. Nemmeno ripensando ai contrasti e dissapori - ammantati di molti distinguo solo apparentemente legittimi - che costarono un ridimensionamento consistente della presenza di Forza Italia nell'Assemblea Regionale, che di fatto determinarono l’immeritata sconfitta dell’attuale presidente Nello Musumeci e compromisero l'esito delle elezioni politiche del 2013"

"Perché - chiedono poi i deputati - adesso invece il dissenso e il malumore dapprima da noi insistentemente manifestati, assolutamente inascoltati, in via interna e poi inevitabilmente sfociati in una aperta e accalorata esternazione sono oggi sviliti nel loro più profondo significato di impegno politico e tacciati di infedeltà? Cosa c'è di diverso adesso che spinge i "lealisti" dell'ultima ora a correre ai ripari con pesanti e irripetibili invettive e accuse gratuite.

C'è, a parer nostro e di molti altri, il sincero convincimento che l'analisi politica da noi elaborata sia più che mai fondata. C'è la speranza che la richiesta di azzeramento dei vertici che hanno imposto candidature e nomi e che si sono sottratti a qualunque confronto, conseguendo poi un risultato che è sotto gli occhi di tutti, venga correttamente ascoltata e accolta da chi invece, con la sua consueta generosità e leadership, si è speso nella campagna elettorale ed ha colmato quasi da solo con il suo nome, Silvio Berlusconi appunto, e le sue indiscusse capacità (e perché no, mettendoci la faccia) il gap che da tempo si era formato, realizzando di fatto quindi da solo il tanto declamato 21%".

Berlusconi - aggiungono però i deputati - non ha certo bisogno di leggere un fantomatico 'dossier Sicilia' per comprendere chi vuole il bene di Forza Italia in termini di rappresentatività politica, legame con gli elettori e col tessuto sociale, e comprenderà di certo le ragioni di quanti hanno levato la voce contro gli attuali vertici regionali, e ancor di più capirà chi invece rispondendo a logiche inadeguate di interesse oligarchico o peggio ancora singolare, rema pro domo sua e solo incidentalmente per il partito.

Non è questa la sede per ulteriori commenti e per rispedire ai vari mittenti illazioni e recriminazioni, ci sia solo consentito reclamare, oltre che a nome nostro, soprattutto a nome dei sostenitori di Forza Italia e dei cittadini, il legittimo diritto di criticare e dissentire dall'operato dell'onorevole Micciché e dei suoi fedelissimi che ancora una volta hanno perso una importante occasione per attenersi al precetto secondo il quale 'fare Politica' è anzitutto 'ottenere consenso', e quest'ultimo non "cala dall'alto" ma nasce dal confronto".

"Desideriamo infine precisare - concludono - che la nostra è una posizione politica 'per' e non 'contro' soprattutto a livello personale nei confronti di nessuno ne' ancor meno del nostro capogruppo Milazzo di cui comprendiamo le difficoltà. Terminiamo ribadendo le nostre posizioni: la gente è stanca e la Sicilia ha bisogno di essere ascoltata. A tutto c’è un limite, anche se stavolta è stato superato. Azzeri tutto e si riparta prima che sia la percentuale del partito ad avvicinarsi allo zero".

