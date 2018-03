"Non potendo sostenere ulteriori costi derivanti dal rimpiazzo delle forniture - afferma una nota, l'amministrazione comunale, nei prossimi giorni, sospenderà in queste due strutture il servizio mensa anticipando l'uscita delle bambine e dei bambini alle ore 13". "Nei prossimi giorni - dice l'assessore alla Scuola, Giovanna Marano - promuoveremo l'assemblea con i genitori, rappresentanti del Consiglio Comunale, della Circoscrizione e di tutti i cittadini interessati, per condividere iniziative di tutela del bene comune che il nido e le sue risorse rappresentano per il territorio". Per il sindaco Leoluca Orlando, che ha chiesto al Comando di polizia municipale l'incremento della sorveglianza sul territorio, "si tratta di un nuovo ed incivile gesto che colpisce bambine, bambini e le rispettive famiglie".(ANSA).