23 grammi di hashish divisi in undici dosi, una bustina di marijuana e quarantacinque euro in contanti. L'arresto dei due giovani è stato convalidato, per loro è stato disposto l'obbligo di firma.

. Le manette sono scattate per due ventenni, Alessio Arnone e Ben Dhaou, arrestati dai carabinieri di San Filippo neri che in questi giorni hanno passato al setaccio il quartiere. I due sono stati notati mentre cedevano la droga ad alcuni "clienti".. La sostanza stupefacente veniva nascosta dentro ad un vaso e veniva puntualmente prelevata dai due pusher in cambio dei soldi.