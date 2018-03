Nel primo intervento, gli agenti hanno intercettato in viale Regione Siciliana un autocarro carico di sfabbricidi di materiali edili e ne hanno osservato i movimenti fino alla destinazione, in via Aloi, nel quartiere Bonagia, dove il mezzo è entrato all’interno di un’area adibita a discarica di rifiuti.

Il conducente del veicolo, arrestata la marcia all’interno dell’area, veniva colto in flagranza dagli agenti, mentre dal cassone depositava gli sfabbricidi sul suolo.

Al controllo dei documenti, questi si dichiarava titolare di impresa edile e giustificava la provenienza dei rifiuti da una demolizione edile condotta dallo stesso.

Inoltre, risultava privo dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali e non aveva a bordo dell’autocarro il formulario di identificazione dei rifiuti come previsto dalla normativa ambientale.

Quindi, gli agenti hanno sequestrato il veicolo e denunciato il conducente, C.P. di 48 anni, per trasporto e abbandono illecito di rifiuti.

Oltre al conducente dell’autocarro, un trentatreenne, dichiaratosi custode dei luoghi è stato anch’esso denunciato all’autorità giudiziaria.

L’altro intervento, è stato compiuto a Mondello, dove gli agenti hanno dato l’alt! ad un autocarro mentre transitava in via Galatea, con il cassone ricolmo di frammenti di rocce, terra da scavo e sfabbricidi misti.

Ai controlli di rito, il conducente A.G. di 60 anni, poiché risultava sprovvisto dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali è stato denunciato all’autorità giudiziaria e l’autocarro è stato sequestrato.

Con questi ultimi due interventi, in questo primo scorcio del 2018 il bilancio dell’attività del nucleo tutela, decoro ed igiene urbana mirata al controllo dei trasporti illeciti di rifiuti ammonta a 14 autocarri sequestrati, di cui 10 per trasporto illecito di rifiuti, 4 per mancanza di copertura assicurativa e sono inoltre stati eseguiti 266 controlli sulle discariche abusive e comminate 87 sanzioni.

Dell'intera area estesa circa 2000 metri quadrati in totale, in attesa di ulteriori accertamenti, sono stati sequestrati circa 800 metri quadrati in cui sono stati stoccati i rifiuti, consistenti in materiali di demolizioni edili, di risulta, ferrosi, infissi, vetro, plastica, copertoni di autocarro, carcassa in ferro di autocarro per un totale di circa 1200 metri cubi.