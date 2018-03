E' adesso in gravi condizioni L.J, un turista francese di 51 anni, rimasto ferito nell'incidente che si è verificato nei pressi di piazza San Domenico. Ad investirlo, un uomo a bordo di una Ktm Adventure, anche lui finito in ospedale, ma con codice verde.una volta in ambulanza, il 51enne è stato intubato e stabilizzato, per lui è stato necessario il ricovero con prognosi riservata, visto che ha battuto violentemente la testa. A ricostruire nel dettaglio le fasi dello schianto saranno gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.Anche in quel caso la vittima è stata trasportata d'urgenza al Civico.