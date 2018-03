PALERMO - Stamattina gli operai del Settore Verde sono intervenuti per l'abbattimento urgente di un albero al Foro Italico dal quale si erano staccati dei grossi rami e che a seguito di verifica da parte dei tecnici è risultato in imminente pericolo di crollo. L'albero, un "ficus elastica" presentava infatti una profonda fessurazione che ne minava la stabilità. Il dirigente dell'Area Verde, ha scritto alla Sovrintendenza per i Beni Culturali affinché si possa concordare quale specie mettere a dimora nei prossimi giorni. Il sindaco Orlando ha espresso plauso per la tempestività dell'intervento "pur nel dispiacere che l'abbattimento di un albero comporta, questa azione ha permesso di prevenire che si ripetessero tragedie ed incidenti come quelli accaduti nel 2009 e nel 2013 proprio al Foro Italico. Mi auguro che presto avremo indicazioni dalla Sovrintendenza per poter mettere a dimora un nuovo albero adatto al contesto del Foro Italico".Sui social è subito protesta per il taglio dello storico albero del Foro Italico.