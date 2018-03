Il Consiglio è composto da 5 amministratori:, Alessandro Bassi (Edison Energia), Roberto Buccelli (Edison Energia), Vincenzo Costantino (AMG Energia), Mario Li Castri (AMG Energia), Lorenzo Misani (Edison Energia). L'Assemblea degli Azionisti ha confermato Alessandro Bassi Amministratore Delegato e ha designato Vincenzo Costantino Presidente. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre provveduto a nominare il Collegio Sindacale composto da Luigi Migliavacca (Edison Energia), Fausto Correnti (AMG Energia) e Vincenzo D'Aniello (Edison Energia) in qualità di Presidente.e di cui Amg Energia è socio al 20% assieme ad Edison Energia Spa socio all'80%. Galante ha partecipato oggi all'assemblea degli azionisti che ha approvato l'esercizio 2017: segna risultati record per Amg Gas con un trend in forte crescita rispetto all'anno precedente (ricavi per 53,5 milioni di euro, Ebitda a 4,8 milioni di euro, utile netto pari a 3 milioni di euro, +2.727 clienti rispetto al 2016 e +17.395 rispetto al 2009). "Siamo soddisfatti per questo risultato che fotografa la costante crescita di Amg Gas e premia l'attività della società centrata sullo sviluppo commerciale, l'efficienza, l'attenzione al cliente - ha sottolineato il presidente di Amg Energia spa, Giampaolo Galante -. La stretta sinergia tra la componente pubblica e quella privata si conferma una strategia vincente". (ANSA).