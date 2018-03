, in provincia di Palermo, dove nel pomeriggio saranno benedetti dall'arcivescovo Corrado Lorefice i locali del primo centro di apostolato siciliano “Amici di Santa Gianna Beretta Molla”. Sarà presente Gianna Emanuela Molla, la figlia della Santa, che alle 17 porterà una testimonianza rivolta a coppie di fidanzati, sposi e giovani,. Prevista alle 18 anche la celebrazione eucaristica officiata dal vescovo, nella parrocchia di Santa Petronilla. A seguire la benedizione del centro.(il 28 aprile 1962) dopo aver messo alla luce la quarta dei suoi figli Gianna Emanuela – che sarà domani a Trabia -, nonostante fosse ammalata di tumore all'utero. Pediatra, sposata con l'ingegnere Pietro Molla, ebbe quattro figli. Nel settembre del 1961, durante il secondo mese di gravidanza scoprì di essere affetta di un tumore benigno all'utero. Decise di farlo asportare ma di non interrompere la gravidanza e di preservarsi la possibilità di mettere al mondo altri figli. Dopo la nascita della bambina, il 21 aprile del 1962, le sue condizioni peggiorarono e, all'alba del 28 aprile, morì per peritonite asettica. Beatificata da Papa Woytila il 24 aprile 1994, è stata canonizzata il 16 maggio del 2000.. Una mostra fotografica permanente narra la vita e l'opera di Santa Gianna Beretta Molla, dalla nascita fino alla canonizzazione. Gli incontri promossi dal centro, rivolti a tutti (dai bambini ai giovani, dai fidanzati alle famiglie, oltre che ai medici) prevedono anche la proiezione di un dvd. A volere il Centro di Trabia (il primo in Sicilia) è stata la Diocesi di Palermo che ha accolto il desiderio di Gianna Emanuela Molla; un desiderio espresso dopo aver conosciuto Francesca Pace, promotrice del centro, in occasione della stesura della sua tesi di laurea in Scienze Religiose “Il matrimonio, mysterium magnum in Giovanni Crisostomo e Santa Gianna Beretta Molla”. Gianna Emauela, la più minore dei quattro figli della Santa, è un medico che vive negli Stati Uniti e che da anni si dedica a far conoscere la vita, l'opera e la santità della madre. È sua anche l'idea di allestire la mostra fotografica, tradotta in quattro lingue.«È proprio dal legame instauratosi nel tempo con la dottoressa Molla che prende forma, pian piano il Centro di Apostolato a Trabia», spiega Francesca Pace, referente del Centro, i cui locali, tra l'altro, sono stati messi a disposizione dalla stessa famiglia Pace. «La mia devozione a Santa Gianna risale a 20 anni fa, durante un pellegrinaggio a Lourdes. La stesura della tesi, cui sono stata guidata da don Calogero Cerami, mi ha permesso di conoscere Santa Gianna attraverso la sua famiglia: la sorella ed i suoi figli. Farla conoscere è importante perché la sua vita è la testimonianza della spiritualità tra coniugi, segno che l'origine della santità è la famiglia».Nel centro del Palermitano, la devozione alla santa madre di famiglia è tangibile anche nella frazione marinara di San Nicola l'Arena, nella cui parrocchia è esposta sul prospetto una statua di Santa Gianna.Sarà possibile seguire le iniziative e contattare il Centro di Apostolato tramite la pagina Facebook “Amici di Santa Gianna Beretta Molla”, o per mail santagiannasicilia@libero.it.