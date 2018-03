. Succede ad Alberto Calì. Nella stessa seduta del 5 marzo, il notaio Leopoldo D’Angelo è stato eletto alla carica di segretario. Si sono insediati anche i consiglieri neoletti Fabio Gattuso, Giovanni Luigi Lunetta e Francesca Romana Sireci.“Tutti noi – dice il presidente Marino - siamo consapevoli dell'importanza del ruolo del notaio nella società, pubblico ufficiale, custode di pubblici registri immobiliari e commerciali e per la sua funzione di estrema rilevanza sociale definibile antiprocessuale, idonea cioè a prevenire possibili liti tra le parti in ordine all'assetto dei loro rapporti giuridici, ma occorre che tutto ciò venga quotidianamente percepito e riconosciuto dalla Società e dalla classe politica, per fare ciò tutti noi saremo chiamati sempre di più, la pubblica funzione ce lo impone, a dimostrate trasparenza, rigore, terzietà e grande dignità morale”.