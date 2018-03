PALERMO - I deputati M5s della commissione ambiente dell'Ars hanno notificato al responsabile anticorruzione di Arpa Sicilia la richiesta di procedere "senza ulteriori indugi, alla revoca del direttore generale Francesco Vazzana e di darne immediata comunicazione all'autorità nazionale anticorruzione e a tutte le autorità competenti per i provvedimenti conseguenti per le numerose irregolarità contenute nella nomina e per la mancata vigilanza sulla procedura".L'atto a firma dei deputati Valentina Palmeri, Giampiero Trizzino, Stefania Campo e Nuccio Di Paola, è stato indirizzato per conoscenza e competenza a: presidente della Regione, assessore all'Ambiente, all'autorità anticorruzione, Corte dei conti e alla Procura. "Il direttore generale di Arpa Sicilia - dicono i deputati - è stato nominato senza i 'giusti requisiti', fatto che abbiamo documentato in modo minuzioso e puntuale con un esposto alla magistratura penale e contabile l'accaduto''.