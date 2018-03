. Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno ultimato la ricognizione delle 31.812 istanze pervenute al 30 gennaio 2018, selezionando come idonee 10.180 domande. L’assessore alla Famiglia e ai Servizi sociali Mariella Ippolito ha firmato stamattina il decreto per impegnare la spesa in favore dei ritenuti idonei, che riceveranno così i benefici non ancora erogati al 31 dicembre 2017.L’assessore Ippolito, insieme con l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, il prossimo giovedì incontreranno le associazioni dei disabili, i familiari e i delegati rappresentati, per illustrare la proposta di decreto che il presidente della Regione Nello Musumeci intende adottare sul tema. È in corso, presso l’assessorato alla Salute, lo studio di un progetto che consenta, sfruttando i Piani Nazionali per la Salute, di poter incrementare il personale delle Unità di Valutazione Multidisciplinari delle Asp, per aumentare il numero dei piani individuali di assistenza previsti dalla legge e procedere in tempi più brevi.