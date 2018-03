Secondo l'accusa, rappresentata dal pm Renza Cescon, l'imputato, con problemi di tossicodipendenza, tra il 2015 e il 2016 avrebbe richiesto più volte al parente i soldi per acquistare droga. Ogni rifiuto del nonno era seguito dalle reazioni violente del nipote. In un'occasione, Sala si è fatto consegnare dal familiare anche il bancomat per prelevare il denaro dal suo conto. (ANSA).