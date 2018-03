PALERMO - Folla di fans davanti alla Feltrinelli di via Cavour in attesa di Benji e Fede. Centinaia di teenager sono accalcati davanti alla libreria per dare il benvenuto al duo musicale che arriverà nel capoluogo alle 15. Benji e Fede firmeranno le copie del nuovo disco "Siamo solo Noise" già ai vertici delle classifiche. Il duo modenese che si sono conosciuti via Internet sono già al terzo album della loro carriera. "Siamo solo Noise" segue infatti a "0+" e "20:05". L'ultimo capolavoro è stato inciso con la collaborazione del rapper Shade.