La donna è arrivata in Italia per trovare lavoro e curarsi da una malattia di cui soffriva da anni. Adile, primario di Uroginecologia al Cervello di Palermo, era stato il suo medico e l'aveva curata. Gli episodi di violenza subiti sarebbero due. Uno avvenuto nello studio privato del dottore, l'altro in ospedale. La vittima ha registrato un file durante la violenza e lo ha consegnato agli inquirenti. La registrazione confermerebbe le accuse della ragazza, che ha denunciato il medico a febbraio dell'anno scorso.Il primo dura circa 6 minuti, l'altro circa 5. Tra i due file c'è una pausa di 7 minuti. Questo "vuoto" viene spiegato dalla vittima con il fatto che si sarebbe accorta dell'interruzione della registrazione e avrebbe poi ripreso a registrare. E' nel secondo file, comunque, che sarebbe rimasto impresso il dialogo tra i due a cui sarebbe seguita poi la violenza sessuale. Secondo gli avvocati di Adile, l'interruzione tra i due filmati sarebbe invece sospetta. I legali sostengono inoltre che il primo rapporto tra i due sarebbe stato consenziente. La tunisina ha raccontato infine che in una precedente visita era stata palpeggiata dal medico. (ANSA).