Prima, dopo pranzo Luigi Di Maio e poi Davide Casaleggio e alcuni parlamentari del Movimento si sono infatti riuniti per oltre due ore al Comitato elettorale. Tra gli esponenti che hanno partecipato alla riunione c'erano Emilio Carelli, Riccardo Fraccaro e Stefano Buffagni. Presenti anche Alfonso Bonafede, il grillino di Mazara del Vallo designato ministro per la Giustizia nell'ipotetico governo Di Mario, ed Enrica Sabatini, membro del direttivo dell'Associazione Rousseau.. Da loro nessuna dichiarazione: c'è la consegna del silenzio. Nessuna dichiarazione alla stampa e taxi 'collettivi' per lasciare l'hotel Parco dei Principi dove si e' svolta la riunione.