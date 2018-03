SIRACUSA - Una donna di 65 anni, Maria Pizzo, che era trasportata da un'ambulanza, è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto tra la strada provinciale 30 e via Pertini, alla periferia di Melilli (Sr). Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la vittima era sull'ambulanza che la stava trasportando d'urgenza al pronto soccorso dopo che la donna aveva accusato un malore, forse un attacco cardiaco. Il mezzo di soccorso si è scontrato con un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia. La donna che guidava l'auto ha riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni così come l'autista dell'ambulanza. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Il sostituto Vincenzo Nitti la prossima settimana affiderà l'incarico per l'autopsia.(ANSA).