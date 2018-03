Una mancata precedenza ha provocato una lite violenta in via Resuttana, dove un automobilista ed un pedone sono arrivati alle mani: prima la discussione accesa, poi la violenza che ha provocato ferite per entrambi.. Subito dopo l'aggressione sfociata in colluttazione, con pugni e spintoni ai quali avrebbero assistito alcuni automobilisti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. I due sono stati trasportati all'ospedale dal 118, per le ferite riportate alla testa.Anche in questo caso, in seguito ad una mancata precedenza, il caos è esploso a pochi metri dai pub: i due automobilisti sono scesi dai rispettivi mezzi e uno dei due ha sfogato la propria ira sul parabrezza del "contendente", sferrando un pugno che l'ha ridotto in frantumi.L'uomo, un 65enne, è stato colpito più volte con un casco e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.L'incidente avvenne in viale del Fante, a pochi metri dallo stadio: la vittima arrivò sanguinante al vicino pronto soccorso. Più recente, l'arresto di cinque persone a Misilmeri, tutte coinvolte in una rissa tra famiglie, nata dopo una furiosa lite per un parcheggio.