Chi ha dei ruoli di dirigenza tra le istituzioni deve avere la consapevolezza di esprimere un'esemplarità di vita. La questione di fondo è questa, oggi troppe persone vivono di stenti, con pensioni che non bastano neanche ai bisogni necessari. Chi ha un compito e un ruolo tra le autorità deve avere la consapevolezza di essere un punto di riferimento e dare anche una testimonianza di vita".

Il nostro Paese è in ginocchio e di questo bisogna prendere atto e occuparsi". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, a margine della conferenza del progetto educativo antimafia del centro studi Pio La Torre su "Il ruolo della Chiesa di Papa Francesco nel contrasto alle mafie" a Palermo."Pur non volendo entrare direttamente sul tema dei risultati, credo si debba cogliere un malcontento che chiede un cambiamento e una svolta. Bisogna vedere se riusciamo a vivere questa istanza con risposte in grado di guardare realmente ai veri bisogni della gente". E rispondendo a una domanda sulle polemiche sul tetto degli stipendi dei dirigenti Ars, l'arcivescovo di Palermo ha affermato: "- ha poi aggiunto Lorefice -. Alcuni temi come questo possono essere cavalcati per altre intenzioni, finalità e interessi, ma non possiamo dimenticare che sul volto di ogni uomo c'è il nostro. Se noi ci relazioniamo con l'altro partendo dal colore della pelle o dalla cultura abbiamo perso il cuore di ogni convivenza umana".