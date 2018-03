Marsiglia non ha accettato la fine della relazione. La giovane dopo tre anni stanca degli atteggiamenti aggressivi del compagno lo scorso Natale era tornata a casa dai genitori. Da quel momento la sua vita non ha avuto pace. Prima continue richieste di incontri, decine e decine di messaggi. Poi lo scorso 16 febbraio Marsiglia avrebbe versato della benzina nel portone di casa della famiglia della ex. Il giovane aveva detto alla ragazza "Stai attenta, vedrai cosa succederà stasera". I carabinieri della compagnia di Partinico hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza nelle quali si vede il giovane versare benzina nella porta della donna. E' lunga la lista delle minacce, come riportato nell'ordinanza del giudice. Ogni notte dalle 2 alle 3 il giovane passava da casa della ex e suonava il campanello. Il 25 gennaio la madre della ex compagna si presentava dai carabinieri in lacrime raccontando di essere seriamente preoccupata per l'incolumità della figlia che non usciva più di casa. Il 28 febbraio l'ex compagna ha raccontato ai militari di aver ricevuto numerosi messaggi vocali del seguente tenore: "Se ti vedo con un altro ti faccio nuova. Curri curri dabbe. Tanto prima o poi devi uscire da casa". Il primo marzo è il padre della ex compagna che si presenta in caserma e denuncia che ha trovato danneggiato la sua auto. Anche in questo caso ci sono telecamere di un sistema di videosorveglianza che riprendono Marsiglia che si aggira attorno all'auto.(ANSA).