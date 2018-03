PALERMO - Recidere i contatti fra i Morace e la “Liberty Lines spa”. Evitare che gli armatori trapanesi possano “esercitare l'impresa secondo le modalità criminose professionalmente elaborate sin dall'anno 2008”. È una novità, almeno a Palermo, che la Procura chieda e ottenga dal giudice per le indagini preliminari, in questo caso il gip è Marco Gaeta, la misura cautelare del commissariamento giudiziale per un anno della compagnia di navigazione.

hanno perquisito la casa di Salvatrice Severino, dirigente dell'Assessorato ai Trasporti della Regione siciliana. Pure lei è finita sotto inchiesta. Anzi, viene considerata uno dei personaggi chiave dell'indagine. Secondo l'accusa, infatti, Morace "aveva stretto un accordo con Salvatrice Severino per predisporre e confezionare bandi di gara per l'affidamento quinquennale del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse con mezzi veloci tra la Sicilia e le isole minori, secondo modalità che avrebbero favorito gli interessi della compagnia di navigazione".misero le mani su “una miniera investigativa”. Si tratta di diciotto diari manoscritti, tra il 2000 e il 2017, da Giuseppe Naccari, marito di Severino. Diari che “consentono di ricostruire i rapporti illeciti portati avanti dalla dirigente regionale con Vittorio Morace”.il padre Vittorio e il figlio Ettore, di guadagnare oltre dieci milioni in più di quanto gliene spettassero, sarebbe l'epilogo di un patto corruttivo. In cambio la dirigente avrebbe ricevuto in regalo gioielli in oro e brillanti, borse Chanel, viaggi e l'assunzione della figlia alla Ustica Lines (poi divenuta Liberty Lines) con tanto di spese di alloggio pagate dalla compagnia.. Ed è stata proprio Di Piazza, assieme al collega Fulvio Bellomo, a consegnare lo scorso ottobre ai pm una nuova relazione tecnica. Emergerebbe che “l'intera attività della Severino sia stata smaccatamente orientata in favore della società amministrata dal Morace". E così dal 2008 al 2004 Ustica Lines avrebbe ottenuto 10 milioni di euro a titolo di compensazioni finanziarie per prestazioni di trasporto marittimo mai rese dalla società.e proseguire l'attività in maniera trasparente da oggi è stato nominato un commissario.