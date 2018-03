In un primo momento si pensava che a stroncare il ragazzo fosse stata l'asma, anche se il padre aveva sempre negato questi problemi nonostante qualche recente difficoltà respisratoria. Sembra invece che il giovane, Hamza Briniss, sia stato t

radito dal cuore come Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica a Udine. Come per il calciatore viola, anche il ragazzino di Vigonovo aveva da poco superato una visita medica. Hamza giocava nel Saonara Villatora.

Un giovane calciatore di soli 16 anni è morto in seguito a un malore.L'autopsia ha individuato un'aritmia maligna dovuta a varie motivazioni possibili, tra cui miocardite, alterazione di coronarie, malformazioni non visibili macroscopicamente, problema metabolico o anche l'azione di un virus.