La resa dei conti partirà da lì. Secondo il leader regionale dell’area che fa capo al ministro Andrea Orlando, l'ex deputato e assessore regionale, è “largamente condiviso” nel partito il mancato sostegno alla ricandidatura a sindaco (già espressa) di. “Colpevole”, a suo dire, di appartenere all’area Renzi-Faraone responsabile della débacle elettorale e del salasso del 20% di voti nelle ultime cinque competizioni elettorali. Ma Marziano va oltre e annuncia che gli stessi strati che ritiene maggioritari nel partito starebbero per suggellare l’appoggio a una candidatura a sindaco il cui identikit sembra proprio quello di, ha già lanciato la sua “disponibilità” a capo del movimento civico ‘Progetto Siracusa’ e sta per ratificare l’appoggio con Forza Italia in nome di un trasversalismo anti-grillino senza simboli di partito che caratterizzerà le Amministrative siracusane. È l’ipotesi cui fa riferimento Marziano: "Dato per scontato - dice - che, anche alla luce dei risultati delle Politiche, bisogna trovare una soluzione di un progetto di civismo non antipolitico ma in cui la politica faccia un passo indietro rinunciando ai simboli di partito, bisogna individuare una personalità attorno a cui costruire un progetto Siracusa che significa costruire rilancio della città e in nome del quale si può prescindere dalle appartenenze". Lo svolazzo atterra poi sul nome: “Non ho preclusioni per(ex sindaco che piacque a destra e sinistra),(ex sindaco Fi) passando per Ezechia Paolo Reale. Un uomo che, anche provenendo dal centrodestra, possa essere gradito dal centrosinistra. Questa visione è largamente condivisa nel Pd – aggiunge -, tranne dai renziani puri, vicini a Garozzo”.Anch'essi nemici giurati di Garozzo. Il sindaco, dal canto suo, ha già annunciato la sua ricandidatura e lavora in questa direzione insieme con l’area dem che in città fa capo aNon sembra preoccupato, anzi, sembra occuparsi di orizzonti perfino oltre a quelli comunali. Interviene sulla stampa su temi nazionali e regionali, parla da novello Faraone. Sui temi sollevati da Marziano per adesso non replica, parlerà quando candidature e alleanze saranno certe.