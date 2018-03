PALERMO - ''Leggere dai giornali di autocandidature alla guida del gruppo Pd al Senato, magari suggerendo a qualche giornalista il proprio nome, dispiace. Quando saranno convocati anche i senatori del gruppo Pd vedremo con quali proposte politiche il presidente uscente Luigi Zanda vorrà candidarsi alla guida del gruppo''. Lo dice il senatore Pd Davide Faraone, uomo di Renzi in Sicilia, dopo i boatos sui prossimi capigruppo del Pd In Parlamento. ''Credo piuttosto - aggiunge - si debba fare una riflessione non nominalistica, ma politica. Abbiamo da ragionare sul Pd e sulla prospettiva d'opposizione che dovrà avere in questa legislatura. Su questi due temi, avendo letto qualche sua intervista sui giornali, non credo che Zanda potrà avere i numeri tra i senatori del Pd''.