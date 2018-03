A parlare è Vincenzo Figuccia, deputato all'Ars. "Certamente il sistema elettorale ha determinato la polarizzazione del consenso verso i principali partiti che hanno avuto la capacità di mantenere la propria identità - aggiunge -. In questo scenario il centrodestra siciliano è apparso debole perché privo di una guida autorevole in seno ai partiti a cominciare dal principale partito della coalizione".

Secondo Figuccia "le spaccature in questi giorni di Forza Italia insieme al tonfo del centrodestra siciliano certificano il fallimento di una classe dirigente che ha governato i processi politici negli ultimi 25 anni, determinando un totale scollamento tra le questioni di palazzo - aggiunge - e il sentire comune della gente. Per primo mi sono fatto portatore di un messaggio di rinnovamento interno alla mia area di riferimento perché ritengo che serva scegliere nuovi leader e ridefinire le priorità che oggi in Sicilia ruotano attorno ai temi del lavoro, dello sviluppo, degli investimenti, ma anche della dignità della persona, dell'inclusione e della giustizia sociale.

Da qui - conclude - le critiche e le riflessioni di questi giorni da parte di molti deputati e da parte della stessa base. Dopo queste elezioni tutto cambia in Sicilia e faremo in modo che nulla potrà più essere come prima. Solo questione di tempo e i nodi arrivano sempre al pettine. Al punto poi che bisogna tagliarli".

PALERMO - "Mentre nel resto del paese il centro destra tiene, grazie soprattutto alla Lega, in Sicilia il centro destra tradizionale si è rotto. Un giocattolo in frantumi per mano degli stessi giocatori. Ma chi sono questi uomini che ne hanno determinato la fine? E perché ciò è accaduto così improvvisamente a pochi mesi dalla vittoria delle regionali?".