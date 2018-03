AGRIGENTO - Il palazzo sede della questura di Agrigento dal prossimo 21 marzo, giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, porterà il nome del commissario Beppe Montana ucciso in un agguato mafioso il 28 luglio 1985 a Palermo. Per l'occasione sarà ad Agrigento il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli.(ANSA).