MESSINA - "Presento oggi con il Movimento Missione Messina, la mia candidatura a sindaco di Messina. Non è una candidatura imposta dall'alto, come quella che potrebbe nascere nel centrodestra con il prof.Bramanti, io voglio conquistare i cittadini e gli imprenditori che vogliono far rinascere la città". A dirlo il conigliere comunale Santi Zuccarello che ha annunciato oggi pomeriggio la sua candidatura a sindaco di Messina con la lista civica Missione Messina. "Dialogherò con tutti - prosegue Zuccarello - non sono in cerca di poltrone, quella che conta saranno progetti e idee. Il punto fondamentale del nostro progetto è favorire l'impresa e i privati e quindi rilanciare occupazione e sviluppo".