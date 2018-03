ROMA - Il boom di parlamentari che il M5S avrà in questa legislatura fa lievitare anche la grandezza della squadra del Movimento per la comunicazione di Camera e Senato. Tanto che il Movimento 5 Stelle fa sapere di cercare nuove figure da inserire nell'Ufficio Comunicazione del prossimo Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati. In una nota, infatti, i pentastellati elencano requisiti e modalità di candidatura. Per i giornalisti da inserire nell'ufficio stampa si richiede l'iscrizione all'Albo dei giornalisti, Elenco pubblicisti e/o professionisti, esperienze pregresse nell'ambito dell'attività di ufficio stampa politico e un'età massima di 45 anni. Per i giornalisti per da inserire nell'area commissioni parlamentari i requisiti sono gli stessi e si richiede di specificare l'area di competenza (ambiente, economia, etc…). I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare alla mail m5s.candidature@gmail.com il curriculum vitae cartaceo un video curriculum di 90 secondi e un post di circa 1500 battute con cui il MoVimento 5 Stelle commenta il risultato ottenuto alle ultime elezioni. Per l'area Social si richiedono esperienze pregresse nell'ambito della comunicazione digital e in particolar modo nella gestione di account social (preferibilmente in ambito politico); capacità di scrittura per il web e conoscenza dei software di fotoritocco e montaggio video. Per l'area video esperienze pregresse nell'ambito della produzione e del montaggio video, in particolar modo per il web. Anche per l'Area social e video il M5S chiede di inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo: m5s.candidature@gmail.com.