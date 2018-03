L'intesa, raccontata dall'edizione palermitana del quotidiano 'la Repubblica', consentirà ai clienti dei negozi di ottenere il pass giornaliero, anche in via gratuita, in virtù degli acquisti effettuati e di potere regolarizzare la propria posizione entro la mezzanotte, così come previsto dal regolamento che ha istituito la Zona traffico limitato. L'accordo dovrebbe entrare in vigore entro aprile, ma serve ancora un passaggio all'interno del Cda della ex municipalizzata dei trasporti. "E' un piccolo aiuto per favorire gli acquisti nelle botteghe e non sempre ne centri commerciali - sono le parole di Mario Attinasi, presidente di Confesercenti Palermo, riportate da 'la Repubblica' -. La convenzione fa parte di un percorso che stiamo portando avanti per rivitalizzare le attività commerciali del centro storico".