MESSINA - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Furnari (Me) nei confronti di Filippo Munafò, 33 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L'arrestato, sorvegliato speciale, raggiunto in passato dai provvedimenti cautelari nelle operazioni Gotha 4 e Gotha 5, aveva anche un' altra condanna per maltrattamenti.(ANSA).