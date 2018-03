PALERMO - I carabinieri hanno sequestrato allo Zen 2 a Palermo 270 chili di sigarette trovate nell'abitazione di I.N. di 38 anni palermitano. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato 10.712 pacchetti di sigarette di contrabbando. L'uomo è stato arrestato per il possesso di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. In seguito al rito direttissimo il giudice ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.(ANSA).