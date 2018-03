il consigliere comunale di SInistra Comune a Palermo, Marcello Susinno, in merito all'abbattimento di un albero al Foro Italico, dal quale si erano staccati dei grossi rami.

"Quando è messa a rischio la sicurezza dei cittadini occorre intervenire per evitare potenziali situazioni di pericolo - aggiunge -. Scelta dolorosa quella di sacrificare un albero, ma se si evidenzia l'assenza di sufficienti margini di sicurezza della stabilità, allora bisogna intervenire e farlo pure in fretta. Una Amministrazione attenta ha il dovere di attivarsi per tempo e non serve - dice ancora Susinno - trovare soluzioni postume, sotto l'influenza mediatica. Occorre pertanto evitare - conclude Susinno - anche il ripetersi di incidenti come quelli accaduti nel 2009 e nel 2013 proprio al Foro Italico. Adesso occorre al più presto mettere a dimora nuove piantumazioni adatte al contesto del Foro Italico".

PALERMO - "Solo sterili polemiche per un abbattimento legato alla tutela della pubblica incolumità". Così in una nota