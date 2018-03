Laura Pellegrino è stata rieletta segretaria generale Uilca Trapani in occasione del sesto congresso di categoria che si è svolto nei locali della Uil Trapani.

Insieme con lei sono stati chiamati a far parte delle segreteria territoriale Saverio Cosenza e Marcello Cucciardi. "

Il mestiere del bancario – afferma Pellegrino - è molto cambiato negli ultimi 15 anni in seguito all'avvento di internet e dei servizi bancari automatizzati e online, circostanza che ha causato la perdita di molti posti di lavoro. La vita mi ha insegnato che quando hai perso le tue certezze, quando non sai a cosa aggrapparti per andare avanti il punto di ripartenza sei tu proprio tu. Ed allora traslando il ragionamento nel sindacato, in questo delicato momento, in cui le trattative non sono più di conquista ma di presidio e tutela, dobbiamo ripartire da noi stessi, dal sindacato di base, dalle rsa a cui va l’onere di tenere alta l’attenzione, di presidiare i posti di lavoro perché ci sia sempre il rispetto del lavoratore, delle regole e dignità".

