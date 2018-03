Tra i presenti il procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone e il sindaco Giovanni Ruvolo.

CALTANISSETTA - 'Educazione alla legalità economica". Questo il titolo del progetto patrocinato dal Comando generale della guardia di finanza e dal ministero dell'Università, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Caltanissetta, che il 14 marzo vedrà il suo evento inaugurale al teatro Regina Margherita del capoluogo nisseno. L'appuntamento è per le 9.30.Il progetto prevede incontri presso le scuole. L'iniziativa, giunta quest'anno alla sesta edizione, ha l'obiettivo di far maturare nei più piccoli la consapevolezza del valore della legalità economica, "con particolare riferimento - si legge in una nota delle fiamme gialle - all'attività svolta dal Corpo a contrasto dell'evasione fiscale, dello sperpero di denaro pubblico, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d'autore, degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti e, in generale, di ogni forma di criminalità economico-finanziaria".